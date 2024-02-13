Mısır Tanrıları filmi oyuncuları kim, konusu ne? Mısır Tanrıları ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mısır Tanrıları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mısır Tanrıları filmini izleyecek olanların merak ettiği Mısır Tanrıları konusu nedir, Mısır Tanrıları oyuncuları kimler ve Mısır Tanrıları özeti gibi konuları inceliyoruz.

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 6 Nisan 2016 (Fransa)

Yönetmeni: Alex Proyas

Set, karanlığın acımazsız tanrısı, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'in karşısındadır. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardımını ister.

MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mısır Tanrıları Antik Mısır tanrılarını anlatan Amerikan fantastik filmi. Yönetmenliğini Alex Proyas 'in yaptığı filmin başrollleri Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman, Élodie Yung, Courtney Eaton, Rufus Sewell, Gerard Butler, ve Geoffrey Rush'dur