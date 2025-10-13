Mısır'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Mısır Barış Zirvesi!

Haberler

Mısır'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? sorusu, bölgesel diplomasi ve Orta Doğu siyasetindeki kritik gelişmelerle birlikte gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, Mısır'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Erdoğan Netenyahu'nun geldiğini öğrenince Mısır'a gitmekten vaz mı geçti? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir "Barış Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldiğinde, dikkat çeken bir durum yaşandı. Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pisti pas geçti ve bir süre Kızıldeniz üzerinde beklemek zorunda kaldı. Bu bekleyiş, hem bölgesel diplomasi hem de zirvenin geleceği açısından büyük merak uyandırdı. Peki, Mısır'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? Erdoğan Netenyahu'nun geldiğini öğrenince Mısır'a gitmekten vaz mı geçti? Detaylar haberimizde!

MISIR'A GELEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI PİSTİ NEDEN PAS GEÇTİ?

Uçağın pistte beklemesi, normal hava trafik kontrol prosedürlerinden ziyade diplomatik ve siyasi bir gelişmeyle yakından ilişkiliydi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, zirveye İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da katılacağı bilgisi üzerine, Erdoğan'ın uçağının inişine izin verilmediği öğrenildi. Bu durum, bölgedeki siyasi gerilimin ve taraflar arasındaki hassas dengenin bir yansıması olarak değerlendirildi.

ERDOĞAN NETANYAHU'NUN GELDİĞİNİ ÖĞRENİNCE MISIR'A GİTMEKTEN VAZ MI GEÇTİ?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aynı zirveye katılacağı bilgisinin Mısır makamları tarafından açıklanmasının ardından, Erdoğan'ın uçağının inişine ilişkin yaşanan gecikme, pek çok gözlemcinin dikkatini çekti. Bu gelişme, Erdoğan'ın zirveye katılımı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Türkiye ile İsrail arasındaki tarihsel ve siyasi gerilimler göz önüne alındığında, Erdoğan'ın Netanyahu'nun varlığını öğrenince zirveye gitmekten vazgeçmiş olabileceği ihtimali güç kazandı. Ancak, uçağın bir süre havada bekletilmesinin ardından iniş yapması, Erdoğan'ın tamamen zirveye katılmaktan vazgeçmediğine işaret ediyor.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
