Kandil gecelerinde camilerde yapılan ibadetler ve dualar, bu özel günün anlamını artırıyor. Müslümanlar, hem kendileri hem de sevdikleri için bu geceyi dua ve ibadetle geçiriyor. Müslümanlar, Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Miraç Kandili'nde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 26 Ocak Miraç Kandili mi? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2024 Miraç Kandili, 26 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Bu mübarek gecede, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yaptığı mucizevi yolculuk (İsra) ve ardından göğe yükselmesi (Miraç) anılıyor.

26 OCAK MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

Evet, Miraç Kandili 26 Ocak Cuma günü idrak edilecek. Bu manevi geceyi en verimli şekilde geçirmek isteyenler, tövbe ve dualarla kendilerini arındırabilir. İslam aleminde birlik ve beraberliğin simgesi olan bu gece, hayırlı amellerle geçirilmelidir.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç, Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Kudüs'e yaptığı İsra yolculuğunu ve ardından semaya yükselerek Allah ile buluştuğu manevi yolculuğu ifade eder. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin ilk ayetinde ve bazı hadislerde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Bu gece, namaz ibadetinin Müslümanlara farz kılındığı gecedir. Miraç sırasında Hz. Muhammed'e, günde beş vakit namaz hediye edilmiştir. Bu, Müslümanlar için namazın önemini vurgular.

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