Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2023? Miraç Kandili'ne kaç gün kaldı? Kandile kaç gün var?
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Mübarek 3 ayların ve Recep ayının 2. kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili bu yıl hangi gün ve geceye denk geliyor merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili hangi gün, ne zamana denk geliyor 2023? Bu yıl Miraç Kandili günü ve gecesi hangi tarihe denk gelecek? Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2023? Miraç Kandili'ne kaç gün kaldı? Kandile kaç gün var? Miraç Kandili ne zamandır? Miraç Kandili günü ve gecesi ne zaman? İşte detaylar...
Kandile kaç gün kaldı merak ediliyor. Miraç kandilinde ibadet etmek, namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak çok sevaptır. 2023 yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecektir. Peki, Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2023? Miraç Kandili'ne kaç gün kaldı? Kandile kaç gün var? İşte bilgiler...
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2023 yılındaki Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 18 Şubat Cumartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece olmaktadır.
Miraç kandili gecesi : 17 Şubat Cumayı 18 Şubat Cumartesiye bağlayan gece
Miraç kandili günü : 18 Şubat Cumartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre
Miraç Kandili'nin gecesi 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gecedir.
Miraç Kandili'nin günü ise 18 Şubat Cumartesi günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.
Bugün 13 Şubat. Miraç Kandili ise 17 Şubat'ta olacak. Haliyle Miraç kandiline 4 gün kalmıştır. Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun...
2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023
- Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023
- Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023
- Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023
- Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023