Miraç Kandili ne zaman 2024? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Diyanet'e göre Miraç gecesi hangi gün?

2024 Miraç Kandili ne zaman olacağını merak eden Müslümanlar, Miraç gece hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Miraç sözcük anlamı; göğe çıkma ve yükselme anlamlarına gelir. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya daha sonra Allah'ın huzuruna yükseldiği olayına denir. Üç ayların başlaması ile birlikte, 2024 Miraç Kandili ne zaman sorusu gündeme geldi. Diyanetin belirlediği takvime göre, Miraç Kandili ne zaman olacağı açıklandı. 2024 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Diyanete göre Miraç gecesi hangi gün?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç İslam mitolojik anlatımlarında, Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelimesinin anlamı, "göğe çıkış" olarak biliniyor. Miraç sözcüğü göğe çıkma, göğe çıkış anlamına geliyor.

2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili, 6 Şubat Salı gününe denk geliyor.

DİYANET'E GÖRE MİRAÇ GECESİ HANGİ GÜN?

Diyanete göre Miraç gecesi hangi güne denk geliyor ve Miraç Kandilinde Müslümanlar nasıl ibadet ediyorlar araştırılıyor. Bununla beraber, bir rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Miraç'da Hz. Muhammed Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve daha sonra Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletilmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili