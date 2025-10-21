Haberler

Minguzzi ailesi kimdir? Andrea Minguzzi kimdir, ne iş yapıyor?

Minguzzi ailesi kimdir? Andrea Minguzzi kimdir, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
İstanbul'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, sadece bir çocuğun değil, aynı zamanda iki kültürü birleştiren bir ailenin de hikâyesini gündeme taşıdı. Peki, Minguzzi ailesi kimdir? Andrea Minguzzi kimdir, ne iş yapıyor?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin trajik ölümüyle birlikte kamuoyunun yakından tanımaya başladığı Minguzzi ailesi, Türkiye ve İtalya arasında köprü kuran kültürel yapısıyla dikkat çekiyor. Oğullarını genç yaşta şiddet sonucu kaybeden aile, hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada yankı uyandıran olayla birlikte gündeme geldi. Peki, Mattia'nın ailesi kimdir? Babası Andrea Minguzzi ne iş yapıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİNGUZZİ AİLESİ KİMDİR?

Mattia Ahmet?Minguzzi, 23?Nisan?2010 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir çocuktur. Babası Andrea?Minguzzi İtalyan şef olup, annesi Türk çellist Yasemin?Akıncılar?Minguzzi'dır. Çok kültürlü bir ortamda büyüyen Mattia'nın aile geçmişi ve İstanbul'daki yaşamı medya ve kamuoyunda dikkat çekmiştir.

Minguzzi ailesi kimdir? Andrea Minguzzi kimdir, ne iş yapıyor?

ANDREA MİNGUZZİ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Andrea?Minguzzi, İtalya'nın Misano Adriatico kökenli bir şeftir ve İstanbul'da Fransız Konsolosluğu'nda çalışmaktadır. İstanbul'da yaşamakta olan Andrea?Minguzzi, oğulları Mattia'nın saldırıya uğraması ve hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun odağına gelmiştir.

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Mattia Ahmet?Minguzzi, 24?Ocak?2025 tarihinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kadıköy ilçesindeki bir açık pazarda saldırıya uğramıştır. Olayda 15 yaşındaki şüpheli (B.B.) Mattia'yı beş kez bıçaklamış, ardından 16 yaşındaki başka bir şüpheli (U.B.) yere düşmüş Mattia'yı tekmelemiştir. Mattia bu ağır saldırı sonrası yoğun bakım süreci geçirmiş, ancak 9?Şubat'ta hayatını kaybetmiştir.

Minguzzi ailesi kimdir? Andrea Minguzzi kimdir, ne iş yapıyor?

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA SON KARAR NE?

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, şüpheliler B.B. ve U.B. "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmış ve 21?Ekim?2025 tarihinde her birine 24 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu ceza, reşit olmayan suçlular için yürürlükteki en yüksek ceza olarak gündeme gelmiştir.

title
