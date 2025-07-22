Mine Tugay kimdir? Güzelliği, zarafeti ve güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çeken Mine Tugay'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Hem sahnede hem televizyon projelerinde sergilediği performanslarla tanınan oyuncunun hayatı sıkça araştırılıyor. Peki, Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da doğdu. Aslen Konyalı olan Tugay, küçük yaşlardan itibaren sanata ve sahneye ilgi duydu. Lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okuyarak tamamladı. Sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine adım attı.

Mine Tugay

Mine Tugay, ilk kamera önü deneyimini 2003 yılında "Gülbeyaz" dizisiyle yaşadı. Daha sonra "Behzat Ç.", "Aliye", "Paramparça", "Medcezir" ve "Zalim İstanbul" gibi ses getiren yapımlarda rol aldı. Özellikle Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

Mine Tugay