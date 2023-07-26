Mine Mutlu kimdir? Nereli, mesleği ne, gerçek adı ne, kaç yaşında vefat etti? Mine Mutlu'nun rol aldığı dizi ve filmler neler?
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Sinema oyuncusu Mine Mutlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mine Mutlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Mine Mutlu ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mine Mutlu geliyor. Peki, Mine Mutlu kimdir? Nereli, mesleği ne, gerçek adı ne, kaç yaşında vefat etti? Mine Mutlu'nun rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar...
MİNE MUTLU KİMDİR?
Mine Mutlu doğum adıyla Emine Özatmaca (28 Kasım 1948, İstanbul - 18 Eylül 1990, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.
Hayatı
Gerçek adı Emine Özatmaca'dır. 1966'da girdiği bir yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" olan Mutlu, 19 yaşındayken sinema ile tanıştı. 1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan sanatçı, daha sonra başrol oyuncusu oldu. 1974'e kadar güldürü türü filmlerde oynadı. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi oyuncularla başrolleri paylaştı. 1970'li yıllarda başlayan seks filmleri akımında kısa süre yer almak zorunda kalan Mine Mutlu, sinemayı bırakarak bir süre sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı. 1978'de Ünal Çulha'yla evlendi. Bu evlilikten dizi ve reklam oyuncusu olan Çağkan Çulha (1985) ve Büşra Çulha (1988) adlarında 2 çocuğu oldu. 1 yıl mücadele ettiği akciğer kanseri sonucu 18 Eylül 1990'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Filmleri
Oyuncu olarak
- 1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım
- 1967: Bana Kurşun İşlemez
- 1967: Killing Canilere Karşı
- 1967: Mandrake Killing'e Karşı
- 1967: Pranga Mahkûmu
- 1968: Gök Bayrak
- 1968: Gül ve Şeker
- 1968: İncili Çavuş
- 1968: Kadın Severse
- 1968: Tahran Macerası
- 1968: Tek Kurşun
- 1968: Yaratılan Kadın
- 1969: Ağlama Değmez Hayat
- 1969: Ala Geyik
- 1969: Altın Kalpler
- 1969: Asılacak Kadın
- 1969: Bir Sevgili Uğruna
- 1969: Bir Vefasız Yar için
- 1969: Çingene Aşkı Paprika
- 1969: Gül Ayşe
- 1969: Hancı
- 1969: Hayat Kavgası
- 1969: İnleyen Nağmeler
- 1969: Izdırap Şarkısı
- 1969: Kaderimsin
- 1969: Kaldırım Çiçeği
- 1969: Köprüden Geçti Gelin
- 1969: Öldüren Aşk
- 1969: Ömercik Babasının Oğlu
- 1969: Sana Ağlamak Yakışmaz
- 1969: Sevdiğim Adam
- 1970: Allı Yemeni
- 1970: Berduş Kız
- 1970: Bırakın Öldüreyim
- 1970: Damarımda Kanımsın
- 1970: Dönme Bana Sevgilim
- 1970: Düşen Bir Yaprak Gibi
- 1970: Her Günaha Bir Kurşun
- 1970: İntikam Meleği
- 1970: Köye Dönen Yosma
- 1970: Zindandan Gelen Mektup
- 1971: Altın mı Aşk mı
- 1971: Ateş ve Barut
- 1971: Binbir Gece Masalları
- 1971: Çılgın Yenge
- 1971: Mıstık
- 1971: Seks Fırtınası
- 1972: Benimle Sevişir misin
- 1972: O Ağacın Altında
- 1972: Yılmayan Şeytan
- 1973: Çulsuz Ali
- 1974: Ah Deme Oh De
- 1974: Beş Tavuk Bir Horoz
- 1974: Köyden İndim Şehire
- 1974: Olmaz Böyle Şey
- 1974: Talihsiz Evlat
- 1974: Talihsiz Yavrum
- 1974: Televizyon Niyazi
- 1975: Çilli Yavrum Çilli
- 1975: Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak
- 1975: Çukulata Sevgilim
- 1975: Dam Budalası
- 1975: Elma Şekeri
- 1975: Islak Dudaklar
- 1975: Kadınım
- 1975: Kokla Beni Melahat
- 1975: Tatlı Sert
- 1975: Tatlı Tatlı
- 1975: Uçtu uçtu kuş uçtu
- 1976: Dolandırıcı Aşıklar
- 1976: Sevmek Ölesiye
- 1980: Beddua
- 1982: İntibah