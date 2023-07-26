Sinema oyuncusu Mine Mutlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mine Mutlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Mine Mutlu ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mine Mutlu geliyor. Peki, Mine Mutlu kimdir? Nereli, mesleği ne, gerçek adı ne, kaç yaşında vefat etti? Mine Mutlu'nun rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar...

MİNE MUTLU KİMDİR?

Mine Mutlu doğum adıyla Emine Özatmaca (28 Kasım 1948, İstanbul - 18 Eylül 1990, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.

Hayatı

Gerçek adı Emine Özatmaca'dır. 1966'da girdiği bir yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" olan Mutlu, 19 yaşındayken sinema ile tanıştı. 1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan sanatçı, daha sonra başrol oyuncusu oldu. 1974'e kadar güldürü türü filmlerde oynadı. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi oyuncularla başrolleri paylaştı. 1970'li yıllarda başlayan seks filmleri akımında kısa süre yer almak zorunda kalan Mine Mutlu, sinemayı bırakarak bir süre sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı. 1978'de Ünal Çulha'yla evlendi. Bu evlilikten dizi ve reklam oyuncusu olan Çağkan Çulha (1985) ve Büşra Çulha (1988) adlarında 2 çocuğu oldu. 1 yıl mücadele ettiği akciğer kanseri sonucu 18 Eylül 1990'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Filmleri

Oyuncu olarak