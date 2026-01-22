Haberler

Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı

Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı Haber Videosunu İzle
Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da yaşayan Fatma Arat, deprem sonrası konteyner kentte köpeği Boncuk ile kurduğu bağla milyonlara ulaştı. Çektiği video ile herkesin kalbine dokundu, yüzlerde gülümseme yarattı. Son yüklediği videoda yeni bir şarkı ile köpeği arasındaki sevgi bağını bir kez daha gösterdi.

  • Fatma Arat, deprem sonrası Samanköy Konteyner Kent'te bulduğu ve 'Boncuk' adını verdiği köpeği sahiplendi.
  • Arat'ın Boncuk ile çektiği videolar sosyal medyada 2 milyon beğeni ve 30 milyon izlenme aldı.
  • Arat, yeni bir videoda Boncuk'u farklı bir şarkıyla çağırdı ve köpek dans edip koşarak karşılık verdi.

Deprem sonrası konteyner kentte ailesiyle yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği köpeği 'Boncuk' ile yeni bir video paylaştı.

Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği köpeği beslemeye başladı. Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ailesinin de kendisi gibi hayvansever olduğunu söyleyen Arat, sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu, insanların Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söylemişti.

BONCUK'TAN YENİ VİDEO

Konteyner kentte başlayan dostluk bu kez yeni bir video ile ilgi odağı oldu. Fatma Arat bu kez farklı bir şarkıyla Boncuk'u çağırdı. Sevimli köpek de büyük bir heyecanla dans edip koşarak bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.

Gamze Eğri
Haberler.com / Yaşam
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması