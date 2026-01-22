Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı

Deprem sonrası konteyner kentte ailesiyle yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği köpeği 'Boncuk' ile yeni bir video paylaştı.

Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği köpeği beslemeye başladı. Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ailesinin de kendisi gibi hayvansever olduğunu söyleyen Arat, sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu, insanların Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söylemişti.

BONCUK'TAN YENİ VİDEO

Konteyner kentte başlayan dostluk bu kez yeni bir video ile ilgi odağı oldu. Fatma Arat bu kez farklı bir şarkıyla Boncuk'u çağırdı. Sevimli köpek de büyük bir heyecanla dans edip koşarak bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.