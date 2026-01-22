Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı
Malatya'da yaşayan Fatma Arat, deprem sonrası konteyner kentte köpeği Boncuk ile kurduğu bağla milyonlara ulaştı. Çektiği video ile herkesin kalbine dokundu, yüzlerde gülümseme yarattı. Son yüklediği videoda yeni bir şarkı ile köpeği arasındaki sevgi bağını bir kez daha gösterdi.
- Fatma Arat, deprem sonrası Samanköy Konteyner Kent'te bulduğu ve 'Boncuk' adını verdiği köpeği sahiplendi.
- Arat'ın Boncuk ile çektiği videolar sosyal medyada 2 milyon beğeni ve 30 milyon izlenme aldı.
- Arat, yeni bir videoda Boncuk'u farklı bir şarkıyla çağırdı ve köpek dans edip koşarak karşılık verdi.
Deprem sonrası konteyner kentte ailesiyle yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği köpeği 'Boncuk' ile yeni bir video paylaştı.
Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği köpeği beslemeye başladı. Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ailesinin de kendisi gibi hayvansever olduğunu söyleyen Arat, sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu, insanların Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söylemişti.
BONCUK'TAN YENİ VİDEO
Konteyner kentte başlayan dostluk bu kez yeni bir video ile ilgi odağı oldu. Fatma Arat bu kez farklı bir şarkıyla Boncuk'u çağırdı. Sevimli köpek de büyük bir heyecanla dans edip koşarak bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.