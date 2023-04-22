Milli Yol Partisi, Siyasi Parti Temsilcilerinin Bayram Tebriklerini Kabul Etti

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi heyetleri; Ramazan Bayramının ikinci gününde Milli Yol Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Yol Partisi, bugün; siyasi parti temsilcilerinin bayram tebriklerini kabul etti. Parti Genel Sekreteri Haşim Yanar, Genel Başkan Yardımcıları Mukaddes Demirci ve Necip Sarıkaya ile Genel İdare Kurulu üyeleri Cihan Ökten ve Murat Balakar; CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi yöneticilerini parti genel merkezinde ağırladı.

CHP PM üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir; İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Genel İdare Kurulu üyesi Emre Haberdar; DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin, Mustafa Uçak ve Aysun Hatipoğlu; Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Disiplin Kurulu üyesi Beste Tuncel ve PM üyesi Taylan Hikmet Gülhan; Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli ve MKYK üyeleri Tevfik Öztürk ve Salih Kapukaya; Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Şehirlioğlu ve Esmaül Hüsna Aslan ile Ankara İl Başkanı Neslihan İrvana ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Budak ve Genel İdare Kurulu üyeleri Ali İmran Bozdoğan ve İbrahim Önal; Milli Yol Partisi yöneticilerinin bayramlarını kutladı.