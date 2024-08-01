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Milli Yas resmi tatil mi? Milli Yas'ta okullar, hastaneler, resmi kurumlar kapalı mı?

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İran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Peki, Milli Yas resmi tatil mi? Milli Yas'ta okullar, hastaneler, resmi kurumlar kapalı mı?

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı. Milli Yas resmi tatil mi? Milli Yas'ta okullar, hastaneler, resmi kurumlar kapalı mı?

MİLLİ YAS RESMİ TATİL Mİ?

İran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

HANİYE İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS KARARI

Haniye'nin vefatı sonrası Türkiye'den milli yas kararı geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının devamında "İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli yaslar ya da ulusal yaslar resmi tatil niteliği taşımazlar. Bu sebeple ülkede yarın mesai normal sürecinde devam edecek.

Osman Demir
Osman Demir
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