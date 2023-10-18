Milli yas ilan edilince ne olur sorusu araştırılmaktadır. Milli yas kelime anlamı araştırılmaktadır. Peki, Milli yas ilan edilince ne olur? Milli yas ne demek? Milli yas edildiğinde neler yapılır? İşte detaylar...

Milli yas ilan edilince ne olur? Milli yas ne demek? Milli yas edildiğinde neler yapılır?

Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Milli yas ilan edilince ne olur sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında milli yas hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Milli yas ilan edilince ne olur? Milli yas ne demek? Milli yas edildiğinde neler yapılır? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS NE DEMEK?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edildiğinde, ülkede yaşanan büyük bir felaket, kayıp veya olay nedeniyle halkın acısını paylaşmak ve saygı göstermek amacıyla bir dizi etkinlik durdurulur. Bu süre zarfında, resmi törenler ve eğlenceli etkinlikler genellikle ertelenir veya iptal edilir. Milli yas süresi boyunca bayraklar yarıya indirilir.