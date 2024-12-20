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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Birçok kişinin merak ettiği "MSB personel alımı ne zaman başlayacak?" sorusu, resmi açıklamayla yanıt buldu. Bu kapsamda, MSB bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları ve tarih detayları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kapsamında farklı kadrolarda istihdam yapılması planlanıyor. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, MSB'nin resmi internet sitesinden başvuru tarihleri ve şartlarını inceleyebilir. MSB personel alımı şartları ve başvuru süreci hakkında detaylar ise büyük ilgi görüyor. Peki, MSB personel alımı ne zaman, şartları neler?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına personel alınmasına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler?

MSB PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihlerinde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak. Tüm ilanlar için adaylar, ilgili başvurulara ilişkin detaylara, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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