Milli İstihbarat Akademisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli İstihbarat Akademisi başvuru şartları nelerdir?

Milli İstihbarat Akademisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusu, Milli İstihbarat Akademisinin detaylıca duyurulmasının ardından gündeme geldi ve başvuruda bulunmakta isteyen birçok kişi tarafından araştırmalar devam ediyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün MİT'in kuruluşunun 75. yıldönümüne özel yaptığı konuşmada Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu açıkladı. Akademi Başkanı ise Prof. Dr. Talha Köse oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün MİT'in kuruluşunun 75. yıldönümüne özel yaptığı konuşmada Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu açıkladı. Akademi Başkanı ise Prof. Dr. Talha Köse oldu.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Sosyal medya hesabından atama haberini duyuran Köse, "Milli İstihbarat Başkanı Sn. İbrahim Kalın tarafından Milli İstihbarat Akademisi Başkanı olarak atanmaktan büyük onur duydum. Akademi olarak ülkemizde istihbarat konusunun bir bilim dalı olarak geliştirilmesine ve bir istihbarat topluluğu inşasına katkı sunmayı planlıyoruz.

2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarımıza öğrenci almaya başlayacağız. İstihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu uzay sistemleri, yapay zeka ve veri analitiği gibi programlarda eğitim görmek isteyen adayların başvurusuna açık olacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın

Akademi bünyesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik konularda araştırmalar yürüterek rapor, analiz vb. yayınlar yapacağız ve bu yayınlarla kamuoyunu bilgilendirmeye ve farkındalık yaratmaya çalışacağız." Buna göre Milli İstihbarat Akademisi başvurusu 2024 yılı güz döneminde açılacak.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milli İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütebilecek.