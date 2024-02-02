Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı sonuçları! MEB Sözleşmeli Personel sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel alımı sonuçları; başvuruların sona ermesinin ardından birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak konusu oluyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 695 sözleşmeli personel alımı tercihleri alındı. Peki, Sözleşmeli Personel sonuçları nereden öğrenilir?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

KPSS-2024/3 kapsamında gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme süreci başarıyla sona erdi. 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerin değerlendirilmesi sonucunda adayların atanma durumları belirlendi. Yerleştirme sonuçları, 02 Şubat 2024 tarihinden itibaren adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA LİNKİ