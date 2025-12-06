Milletin Emanetine Sahip Çıkmanın Somut Örneği: Atıl Araç Hizmete Kazandırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın benimsediği "Şehrül Emin" yönetim anlayışı doğrultusunda; kamu kaynaklarının korunması ve milletin emanetine sahip çıkılması yönünde somut adımlar atılmaya devam ediyor.

Bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri, belediye envanterinde yer alan ve 2023 yılında şehirde yaşanan sel felaketi nedeniyle kullanılamaz hale gelen minivan tipi hizmet aracının yeniden aktif hale getirilmesi oldu. Sel sonrası otoparkta atıl durumda bekleyen araç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik inceleme sonucunda hurdaya ayrılmak yerine düşük maliyetle onarıldı.

Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışma ile tamamen işlevsel hale getirilen araç, belediye hizmetlerinde yeniden kullanılmaya başlandı. Böylece kamuya ait bir kaynağın değerlendirilerek yeniden hizmete kazandırılması sağlandı.

Bu uygulamanın, kamu yararını önceleyen bir anlayış olduğu; Gülpınar'ın yönetim döneminde kamu kaynaklarının israf edilmeden korunması ve eldeki değerlerin yeniden değerlendirilmesi yaklaşımının açık bir şekilde hayata geçirildiğinin göstergesidir.