Midye kumpir zehirlenmesi hangi iş yerinde oldu, nerede oldu?

İstanbul'a tatil için gelen ailenin Ortaköy ziyareti trajediyle sonuçlandı. Küçük çocuklar Kadir Muhammet ve Masal'ın kumpir ve midye yedikten sonra hayatını kaybettiği, bugün ise anne Çiğdem B.'nin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Baba Servet B.'nin durumunun kritik olduğu belirtilirken, ailenin yemek yediği restoran Beşiktaş Belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendi. Ayrıca midyeci, lokumcu ve restoran sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

OTEL KAMERALARI MERCEK ALTINDA

Polis ekipleri, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye satın aldığını ve ardından bir restoranda yemek yediğini belirledi. Devam eden soruşturma kapsamında, ailenin konakladığı otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı ve olayla ilgili 4 kişinin ifadesi alındı.

"138 İŞLETMEDE 202 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Emniyet'in kamera incelemelerinin sürdüğü, kendilerine farklı işletmelere ilişkin bilgi aktarılması halinde ekiplerin denetime hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, İstanbul genelinde faaliyet gösteren 135 bini aşkın gıda işletmesinde yıl içinde 192 binden fazla resmi kontrol yapıldığı, 8 binden fazla işletmeye idari para cezası kesildiği ve 79 dosyanın savcılığa iletildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 138 gıda işletmesinde yapılan 202 denetimde ise yalnızca bir işletmeye idari ceza uygulandığı, alınan 7 numunede uygunsuzluk tespit edilmediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Beşiktaş Belediyesi de yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Almanya'dan İstanbul'a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı trajik olayın herkesi derinden üzdüğü dile getirildi.

İŞ YERİ SÜRESİZ KAPATILDI

Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve emniyet birimlerinin bilgilendirmesi üzerine belediye zabıtası harekete geçti. Ailenin yemek yediği ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iş yeri, halk sağlığının korunması amacıyla belediye ekiplerince süresiz olarak mühürlendi.

İş yeri ismi henüz açıklanmadı.

İNCELEMELER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Mühürlenen iş yerinden İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alındığı, hijyen koşullarının ve ürün güvenliğinin araştırıldığı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi, olaya ilişkin adli ve idari süreçlerin dikkatle takip edildiğini ve kamu sağlığı için tüm tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, midyeci, lokumcu ve restoran sahibi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayda üç kişinin hayatını kaybetmiş olması nedeniyle soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğü belirtildi.

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA ÖZENLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve 2 çocuk ile annenin hayatını kaybettiği olayda soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç, ailenin yemek yediği yerlerden numune alındığını, sorumlu 4 kişinin gözaltına alındığını ve olay yerinden elde edilen materyallerin Adli Tıp'a gönderildiğini açıkladı.

Vefat eden anne ve iki çocuk için başsağlığı dileyen Tunç, babanın tedavisinin sürdüğünü aktararak soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini vurguladı.