Haberler

Microsoft çöktü mü? 30 Mayıs Microsoft Store neden açılmıyor, sorun mu var?

Microsoft çöktü mü? 30 Mayıs Microsoft Store neden açılmıyor, sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kullanıcılar son saatlerde Microsoft hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Mesaj gönderme, akış yenileme ve hesap girişleri gibi işlemlerde aksaklıklar rapor edildi. Bu durum, "Microsoft çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

30 Mayıs itibarıyla Microsoft Store'a erişim sağlamakta da güçlük yaşanıyor. Pek çok kullanıcı mağazanın açılmadığını ve uygulamalara erişilemediğini belirtiyor. Peki, Microsoft Store neden çalışmıyor, geçici bir sistem hatası mı yaşanıyor? Sorunun kaynağına dair araştırmalar sürüyor.

MİCROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşıyor. Sorunun çözümü için önerilen yöntemler arasında uygulamanın önbelleğinin ve verilerinin tamamen temizlenmesi bulunuyor. Ancak, kesintinin asıl nedeni henüz bilinmiyor. Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

Hata raporu:

Microsoft çöktü mü? 30 Mayıs Microsoft Store neden açılmıyor, sorun mu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay

Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.