Microsoft çöktü mü? 30 Mayıs Microsoft Store neden açılmıyor, sorun mu var?

30 Mayıs itibarıyla Microsoft Store'a erişim sağlamakta da güçlük yaşanıyor. Pek çok kullanıcı mağazanın açılmadığını ve uygulamalara erişilemediğini belirtiyor. Peki, Microsoft Store neden çalışmıyor, geçici bir sistem hatası mı yaşanıyor? Sorunun kaynağına dair araştırmalar sürüyor.

MİCROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşıyor. Sorunun çözümü için önerilen yöntemler arasında uygulamanın önbelleğinin ve verilerinin tamamen temizlenmesi bulunuyor. Ancak, kesintinin asıl nedeni henüz bilinmiyor. Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

