Amerikalı aktris, Buffy the Vampire Slayer'ın küçük kız kardeşi Dawn Summers'ı canlandırmasıyla tanınıyordu ve daha sonra yetişkin olarak 2007'den 2012'ye kadar yayınlanan Gossip Girl dizisinde manipülatif sosyetik kadın Georgina Sparks rolünü üstlendi. Michelle Trachtenberg neden öldü? Michelle Trachtenberg hasta mıydı, hatalığı neydi? Michelle Trachtenberg kimdir (GOSSİP GİRL, BUFFY)?

MİCHELLE TRACHTENBERG NEDEN ÖLDÜ?

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada fırtınalar estiren "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandıran ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, hayatını kaybetti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu New York'taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında zayıf hali ile hayranlarını endişelendiren Michelle Trachtenberg, mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti.

Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

KARACİĞER NAKLİ OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

Yakın zamanda karaciğer nakli operasyonu geçiren genç oyuncu, belirgin kilo kaybıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söyleyen Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde Instagram'da, "39 ve harika hissediyorum" demişti.

MİCHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya gelen Michelle Trachtenberg, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmıştı. Trachtenberg, henüz 9 yaşındayken "The Adventures of Pete and Pete" dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Michelle Trachtenberg, ilk sinema deneyimini ise 1996 yapımı " Harriet the Spy " filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Ünlü isim, Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'nin kız kardeşi Dawn Summers'a hayat verdikten sonra Gossip Girl'de canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle şöhreti yakaladı.