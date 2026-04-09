Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mia Khalifa, bu kez Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Lübnan kökenli olan Khalifa, yaşanan saldırılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşayan Khalifa, konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Ünlü isim, yaşanan olaylara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Vergilerimin, anavatanıma bunu yapmasını nasıl kabullenmem gerektiğini bilmiyorum.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Khalifa’nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşıma çok sayıda destek ve eleştiri yorumu geldi. Ünlü ismin açıklamaları uluslararası kamuoyunda da tartışma yarattı.

