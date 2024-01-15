MHP Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Elazığ adayı belli oldu mu, kim oldu?

Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Elazığ'da merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, MHP Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? MHP Elazığ adayı belli oldu mu, kim oldu?

MHP ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi; Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'de böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.