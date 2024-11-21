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MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler?

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MHP'den istifa eden milletvekillerinin kim olduğu araştırılıyor. MHP'den kimlerin istifa ettiği ve nedenleri merak ediliyor. İstifaların sebepleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Mhp'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini ve bu talebin ardından istifalarının kabul edildiğini duyurdu. Mhp'den istifa eden milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. Birçok kişi, istifa eden milletvekillerini araştırıyor. Peki, Mhp'den istifa eden milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde....

MHP'DEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Milletvekilimiz Sönmez'in, Akgül'ün ve Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Gelişmenin ardından istifası istenen 3 isim de sosyal medya hesaplarından benzeri açıklamalarda bulundu.

"VERİLEN KARAR BAŞIMIZ ÜSTÜNEDİR"

Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir." açıklamasında bulundu.

"LİDERİMİZİN YANINDAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız." ifadeleri kullandı.

"LİDERİMİZİN VE PARTİMİZİN SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ"

Kilis Milletvekili Mustafa Demir de, "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." dedi.

MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler?
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