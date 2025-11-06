Haberler

MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, bir etkinlikte şarkıcı Latif Doğan'ın başına deste deste para saçarken görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "Bahçeli görmesin" yorumlarıyla olaya tepki gösterdi.

  • MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, şarkıcı Latif Doğan'ın başından aşağı deste deste para saçtı.
  • Olayın videosu sosyal medyada viral hale geldi ve binlerce kez paylaşıldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları olaya 'Bahçeli görmesin' ve 'ekonomik kriz var' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Latif Doğan'ın başından aşağı deste deste para saçarken görüntülendi. O ana ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Görüntülerde Alparslan Doğan'ın, Latif Doğan sahnede şarkı söylerken elindeki deste paraları havaya savurduğu anlar yer aldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

"BAHÇELİ GÖRMESİN" YORUMLARI YAPILDI

Birçok kullanıcı, "Bahçeli görmesin", "Ekonomik kriz var diyoruz, adam deste deste para saçıyor", "Bu kadar israf yakıştı mı?" şeklinde yorumlarda bulunarak tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

Sonra da diyorlar ki Imamoglu. Bunlarin en kucuk adamlarinin cebine giren para chp nin en yuksek adaminin cebine girmiyor. Ancak adalet var mi ? Bunlar sorgulaniyor veya yargilaniyor mu ? Hayir.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Devlet Babanin Partisine yakismadi

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Klasik ortadoğu adetleri insanların kafasına para boşaltmak ne yahu artı bahçeli görmesin ne altın kaçakçılığı tesbit edilen 3 mhp milletvekili partiden istifa etti hala vekil olarak mecliste oturuyolar varmı bir fezleke girişimi yok ee neyi görmesin

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yetkililer göreve bu para nereden geldi bu zatın ödediği vergi ne kadar:))))

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
