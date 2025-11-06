MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Latif Doğan'ın başından aşağı deste deste para saçarken görüntülendi. O ana ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Görüntülerde Alparslan Doğan'ın, Latif Doğan sahnede şarkı söylerken elindeki deste paraları havaya savurduğu anlar yer aldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

"BAHÇELİ GÖRMESİN" YORUMLARI YAPILDI

Birçok kullanıcı, "Bahçeli görmesin", "Ekonomik kriz var diyoruz, adam deste deste para saçıyor", "Bu kadar israf yakıştı mı?" şeklinde yorumlarda bulunarak tepki gösterdi.