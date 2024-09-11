Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid gecesi neler yapılır, hangi güne idrak ediyor?
2024 Mevlid Kandili ne zaman sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Bu yıl Mevlid Kandili hangi güne idrak ediyor ve Mevlid gecesi hangi ibadetler yapılır sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün?
Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor soruları gündeme geliyor. Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fatımi Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor. Mevlid Kandili ne zaman 2024? Detaylar haberimizdedir…
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2024?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili'nin tarihi netleşti. Bu bilgilere göre, Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.
MEVLİD KANDİLİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
- Peygamber Efendimiz'e (sas) bol bol salât ve selâm getirilmeli, O'nun şefaatini umarak, ümmetinden olma bilinci tazelenmelidir. Kalpten gelen bir niyetle "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlellah" veya "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" demeliyiz.
- Kandil gecesinin gündüzünde, imkan dahilinde oruç tutulması tavsiye edilir.
- Kur'an-ı Kerim okunmalı, dinlenmeli ve bu geceye özel Kur'an tilavetleri düzenlenmelidir. Kur'an'ın anlamı üzerinde düşünmek, Allah'ın insanlığa son mesajını daha iyi kavramak için önemlidir.
- Zikirler ve dualar edilerek, belli vakitlerde salavat ve ayetler okunmalı, ibadetle geçirilen zaman artırılmalıdır.
- Samimi bir şekilde günahlara tövbe edilmeli, bu gece son fırsat gibi değerlendirilerek pişmanlık ve bağışlanma dileğinde bulunulmalıdır. En azından bir tesbih "Estağfirullah" denmelidir. Bu mübarek gece, hatalarımızı sorgulama, özümüze dönme ve af dileme zamanıdır.
- Kaza ve nafile namazlar kılınmalı, kandil gecesine has namazlar da eda edilebilir. Vakit namazları mümkünse camilerde cemaatle kılınarak, cami sevabı kazanılmalı ve diğer Müslümanlarla bir araya gelinmelidir.
- Tefekküre dalarak, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum?" gibi önemli hayat soruları üzerine derin düşünceler yapılmalıdır.