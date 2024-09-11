Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid gecesi neler yapılır, hangi güne idrak ediyor?

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor soruları gündeme geliyor. Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fatımi Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor. Mevlid Kandili ne zaman 2024? Detaylar haberimizdedir…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili'nin tarihi netleşti. Bu bilgilere göre, Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?