Metroya valizle binmek ücretli mi olacak? 2025 Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak mı?

Kent içi ulaşımda yeni bir uygulama iddiası gündemde: Metrolara valizle binen yolcular için ek ücret mi geliyor? Özellikle havalimanı hatlarını kullanan yolcuları yakından ilgilendiren bu konu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, 2025'te metroda valizle seyahat edenlerden gerçekten ilave ücret alınacak mı? Yetkililer ne diyor, uygulamanın kapsamı ne olacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

METROYA VALİZLE BİNMEK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Metro İstanbul'un duyurusuna göre, birden fazla valizle metroya binmek isteyen yolculardan ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtilmiş durumda. Yani standart bilet karşılığı yapılan seyahate ek olarak, taşıdığın fazla valiz için ekstra ücret ödeme zorunluluğu getirilecek gibi görünüyor. Ancak bu "fazla valiz" tanımı ve ücretin nasıl uygulanacağı konusunda henüz kesin detaylar paylaşılmadı.

METROYA VALİZLE BİNMEK NEDEN ÜCRETLİ OLACAK?

Metro İstanbul'un gerekçeleri şöyle:

Yolcu konforu: Araçlarda yoğunluk ve kalabalık oluşabiliyor; büyük valizler koridorları tıkayabilir, yolcuları rahatsız edebilir.

Güvenlik: Ağırlığı fazla olan valizler kapı kapanmalarında ya da acil durumlarda risk yaratabilir.

Ağırlığı fazla olan valizler kapı kapanmalarında ya da acil durumlarda risk yaratabilir. Alan yönetimi: Metro araçlarında oturma düzeni, ayakta alanlar ve geçişlerin korunması önem kazanıyor.

Metro araçlarında oturma düzeni, ayakta alanlar ve geçişlerin korunması önem kazanıyor. Sınırlama ve düzen: Valiz boyutları ve adetleri sınırlayıcı kurallarla belirlenerek, sistemin düzenli işlemesi hedefleniyor.

Ayrıca açıklamada, 30 kg'dan ağır ya da 120×60×50 cm boyutlardan büyük valizlerin araçlara alınmayacağı, kamping tipi büyük çantaların da valiz sınıfında değerlendirileceği bildirildi. Yolcuların yanında 1 büyük valiz + 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası ile metroya binmesi öneriliyor.

NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Metro İstanbul'un açıklaması, kurallar ve ücret uygulaması için kesin bir "başlangıç tarihi" içermiyor. Bu nedenle: