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Metro market bayramda açık mı? Metro market bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık?

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Kurban Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından METRO saat kaçta açılacak sorusu araştırılmaktadır. Zincir marketler bayramda açık oluyor mu merak konusu oldu. Peki, METRO bayramda saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. METRO'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, METRO bayramda saat kaçta açılıyor? İşte, METRO bayram çalışma saatleri!

METRO MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

Metro marketlerin sabah 08.00 akşam 21.30 arasında hizmet verdiği biliniyor. Buna göre Metro marketin bayramda açık olması öngörülmektedir.

Not : Yukarıda yer alan bilgiler geçtiğimiz yıllardaki çalışma saatleri göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. En net bilgiyi marketinizi arayarak ya da resmi kurumlarındaki bilgileri kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

METRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Metro Market, hafta içi sabah 07.30'da açılır ve akşam 22.00'ye kadar hizmet verir. Bu uzun çalışma saatleri, müşterilerin işe gitmeden önce veya iş çıkışı alışveriş yapmalarını kolaylaştırır. Metro Marketler haftanın altı günü boyunca bu saatler arasında açıktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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