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Metin Ertürk kimdir? AK Parti Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayı Metin Ertürk kaç yaşında, nereli?

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Metin Ertürk kimdir? AK Parti Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayı Metin Ertürk kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayı olan Metin Ertürk merak ediliyor. Ertürk'ün yaş bilgisi ve nereli olduğu gibi konular gündeme geliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Kuyucak Belediye Başkan adayı ise Metin Ertürk oldu. Vatandaşlar, Metin Ertürk'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Metin Ertürk kimdir? AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Metin Ertürk kaç yaşında, nereli?

METİN ERTÜRK KİMDİR?

  • 1957 Yılında Pamukören'de doğan Metin ERTÜRK ilk ve Orta öğrenimini Pamukörende tamamladı.
  • Daha sonra çiftçilik mesleğini seçti.
  • 1989-1993 yılları arasında Pamukören Spor Kulübünde Başkanlık yaptı. 1994-1999 yerel seçimlerinde bağımsız olarak Belediye Başkanı seçilen Metin ERTÜRK, 2004- 2009 Yerel seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi adayı olarak Belediye başkanı seçildi.
  • 2014 yılı Yerel seçimlerine Kuyucak İlçe Belediye Başkan Adayı olarak katıldı ve kazandı.
  • Evli ve iki çocuk babasıdır.
  • Mehmet Erol, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Metin Ertürk AK Parti Aydın Gündem Politika Haberler

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