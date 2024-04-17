Metin Akpınar'ın çocuğu var mı? Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var, kaç yaşında? Metin Akpınar çocukları kim?

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Metin Akpınar'ın yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi gündeme oturmuştu. Peki, Metin Akpınar'ın çocuğu var mı? Metin Akpınar'ın kaç çocuğu var, kaç yaşında? Metin Akpınar çocukları kim? Metin Akpınar öldü mü?

METİN AKPINAR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu olduğu belirtildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkan 82 yaşındaki Metin Akpınar hakkında yeni iddialar ortaya attı. Metin Akpınar uzun yıllar Göksel (Özdoğdu) Akpınar ile evli. Bu evlilikten çiftin çocukları dünyaya gelmedi. Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra yasak ilişkinden 2 kızı var. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin Metin Akpınar'ın çocukları olduğu ortaya çıktı.

METİN AKPINAR EŞİ KİMDİR?

Metin Akpınar'ın 62 yıllık eşi olan Göksel Özdoğdu hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. 1961 yılında hayat arkadaşı Göksel Özdoğdu ile evlenen Metin Akpınar, evliliğini göz önünde yaşamıyor. Metin Akpınar ile Göksel Özdoğdu'nun komşu oldukları ve bu şekilde tanışıp evlendikleri biliniyor. Bilindiği kadarıyla Akpınar ve Göksel Özdoğdu evlilikleri sırasında çocuk yapmama kararı almışlardı.