Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda 14 Kasım Cuma gecesinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 6 ilde kar yağışı bekleniyor.

  • 14 Kasım Cuma gece yarısı 00.00'dan 15 Kasım Cumartesi sabahı 08.00'e kadar Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Yağışların 1200 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.
  • Kar yağışının etkili olması beklenen iller Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Samsun ve Kayseri'dir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım Cuma gününden itibaren Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak kuvvetli yağışlara ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

BU TARİH VE SAATLERE DİKKAT

Açıklamada, yağışların 14 Kasım Cuma günü gece yarısı saat 00.00'da başlayacağı ve 15 Kasım Cumartesi sabahı 08.00'e kadar devam edeceği bildirildi.

YAĞIŞLAR KARLA KARIŞIK OLACAK

Uyarıda, yağışların ilk etapta yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, gün içinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 1200 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

6 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Tahminlere göre, kar yağışının etkili olması beklenen şehirler şu şekilde:

  • Ordu
  • Giresun
  • Tokat
  • Sivas
  • Samsun
  • Kayseri
