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Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli?

Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli?
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Mete Vardar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. BJK Asbaşkanı Mete Vardar ne iş yapıyor ve kariyeri gündeme geliyor. Peki, Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli?

BJK Divan Kurulu Üyesi Mete Vardar'ın biyografisi gündeme geliyor. Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli? soruları sık sık araştırılıyor. Mete Vardar'ın hayatı ve biyografisi!

METE VARDAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Mete Vardar, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim yıllarından itibaren turizm sektöründe çeşitli görevler üstlenen Vardar, şu anda Jolly Tur'un yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli?

Spor camiasıyla yakın ilişkileri bulunan Mete Vardar, Anadoluhisarı ve Beylerbeyi Spor Kulüplerinde başkanlık, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde ise yönetim kurulu üyeliği görevlerinde yer aldı. Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesi olan Vardar, 2 çocuk babasıdır.

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