Metafizik temel olarak fizikten sonra gelen anlamına gelmektedir. Fizik olarak terim varlık ötesi bilgi anlamını da taşıyor. Peki Metafizik nedir, nasıl ortaya çıktı? Metafizik öğeleri nelerdir? Metafizik konusu nedir? işte üzerinde çok konuşulan ve tartışılan konu olan Metafizik hakkında merak edilenler..

Metafizik genel olarak günlük hayatta sağlıklı ve mantıklı yolar ile açıklanamaya durumlar için kullanılmaktadır. Bu terimi daha önce duymuş veya terim hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan vatandaşlar Google arama motorları üzerinden Metafizik ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını merak ediyor. Peki, Metafizik nedir, nasıl ortaya çıktı? Metafizik öğeleri nelerdir? Metafizik konusu nedir?

METAFİZİK NEDİR?

Metafizik kavramı genel olarak Antik Yunanistan'da ilk filozofların ilk çalışma alanı olarak kabul edilir. Bu insanın ilk merak noktası olan bazı soruları ortaya çıkarır. Tanrı var mıdır, insan nedir ve varoluşun anlamın nedir gibi sorulardır. Antik çağlarda ortaya çıkan bu kavram meta yani ötesinde anlamında olan kelime ile fizik kelimelerinin birleşiminden oluşur. Metafizik yani fizik ötesi gibi de düşünülebilir.

Aristoteles'in metafizik kitapları da genellikle ilk felsefe ile alakalıdır. Bu da gerçekliğin ilkelerini ve nedenlerini kapsar. O dönemlerde bile metafizik kavramı Platoncu bir yorum alır ve fiziksel dünyanın ötesinden duran bir gerçekliğe atıfta bulunan soruları sormaya devam eder.

Sokrates'ten önceki filozoflar fiziksel gerçekliğin temellerini açıklamak amacı da bu metafizik yansımanın bir yansımasıdır. Çoğunlukla, pek çok filozof, politik, estetik ve etik anlayışlarının, gerçekliğin nasıl ortaya çıkmış olduğuna ve anlamına dair bir metafizik anlayışa işaret eder ve bu metafizik konularını araştırmaya başlar.

METAFİZİKİN ÖĞELERİ NELERDİR?

Beş duyu organı ile algılanamayan öğelerin tamamı metafizik olarak tanımlanır. Buna göre metafizik öğeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ruh:

Bazı filozoflar ruhu zihin, bazıları ise cevher olarak tanımlamıştır. İnsan var oluşunun özü olan ruh, hem hissetmemizi hem de düşünmemizi sağlar. Başta Farabi ve İbn Tufeyl olmak üzere birçok İslam filozofu, ruh hakkında eserler kaleme almıştır.

2- Tanrı:

Tanrı, kavramı hem din felsefesinde hem de metafizikte geniş yer tutar. Metafizik düşünce sistemine göre Tanrı, evrenin yaratıcısı ve İlk Nedeni'dir.

3- Ussal Bilgi:

Ussal bilgi, Immanuel Kant, Aristoteles ve Platon tarafından metafizik bir kavram olarak ele alınmıştır.

METAFİZİKİN KONUSU NEDİR?

Felsefe genellikle Metafizik durumunu evrende yalnız olmama ve ruh ilişkisi içinde incelmektedir. Bu ilişki şöyle düşünülebilir. Evrende birçok canlı ve varlık bulunmaktadır. Eğer bireyler biraz daha derin ve detayla düşünür ise metafizik olduruşunun olacağını fark eder. Aslında felsefe metafizik ile ilgili genellikle enerji kurmasını bilmekte ve buna göre tavır almaktadır.