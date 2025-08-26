Mesut Süre kimdir? Mesut Süre taciz iddiaları doğru mu?

Radyo programcılığı ve sahne gösterileriyle bilinen Mesut Süre, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Süre, bu iddiaların bir "ifşa" değil, "itibar karalama girişimi" olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

MESUT SÜRE KİMDİR?

23 Mart 1981'de Bursa'da dünyaya gelen Mesut Süre, Türk radyo programcısı ve stand-up komedyeni olarak tanınmaktadır. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra, bir süre profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında basketbol oynamıştır. Ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü kazanan Süre, üniversite yıllarında okul radyosunda çalışmaya başlamış ve Eskişehir'de kendi yazdığı metinlerle çeşitli mekânlarda sahne almıştır.

Radyo kariyerinde ilk olarak Radyo'D'de Hakan Gündüz ile, ardından Karma Türk FM'de Onur Yar ile çalışmıştır. 2007 yılının Ekim ayında Rock FM'de "Sabah Problemi" programını sunmaya başlayan Süre, kısa bir süre sonra hafta içi her sabah 07.00–10.00 saatleri arasında yayınlanan "Rabarba" programıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Stand-up gösterilerine de devam eden Süre, ayrıca Bloomberg HT'de Cuma akşamları yayınlanan "Stand Up Comedy" programında da sahne almıştır. Yazar kimliğiyle de öne çıkan Mesut Süre, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile birlikte hazırladığı "Piyasadan Büyük Alacağımız Var" kitabını 24 Kasım 2012'de Destek Yayınları aracılığıyla yayımlamıştır.

MESUT SÜRE HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Son dönemde Mesut Süre hakkında bazı taciz iddiaları gündeme gelmiştir. Süre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiştir.

Açıklamasına "Dün geceden beri yaşadığım durumun şokunu atlatabilmiş değilim" sözleriyle başlayan komedyen, kendisine yöneltilen iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulamıştır. Sosyal medyada hızla yayılan suçlamalar nedeniyle linç girişimine maruz kaldığını belirten Süre, yıllardır onu tanıyan insanların bu konuda hassasiyetini bildiğini ifade etmiştir.

Mesut Süre, bu durumu bir "ifşa" değil, doğrudan "itibar suikasti" olarak nitelendirmiş ve hem kişiliğine hem de mesleğine yönelik yapılan bu haksız ithamlara karşı hukuki yollara başvuracağını duyurmuştur.