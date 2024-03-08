Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı ise Mesut Özarslan oldu. Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Sivas'ta doğan Mesut Özarslan, eğitim hayatını tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği eğitimi aldı ve yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Akademik kariyerine bu üniversitede başladı. İş hayatına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürlüğü göreviyle adım attı. Daha sonra Başbakanlık Pakistan Deprem Bölgesi Koordinatörü olarak görev yaptı ve GEOLİMİT MÜHENDİSLİK A.Ş.'yi kurarak yönetim kurulu başkanı oldu. Son olarak 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayı oldu, ancak Aralık 2023'te İyi Parti'den istifa etti.