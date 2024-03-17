Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli?
Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Mesut Mertcan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mesut Mertcan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MESUT MERTCAN KİMDİR?
Mesut Mertcan Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan serbest meslek yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.