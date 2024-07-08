İran'da, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundan, reformist aday Mesud Pezeşkiyan galibiyet ile ayrıldı. Ülkenin 9. Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın, kampanyalar sırasında Kürtçe ve Türkçe açıklamalar yapması "Pezeşkiyan Türk mü?" sorularını da beraberinde getirdi. Mesud Pezeşkiyan Türk mü? Mesud Pezeşkiyan kimdir?

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Azerbaycan ziyareti dönüşünde geçirdiği helikopter kazasının ardından İran'da yapılan seçimleri, aldığı yüzde 53,7 oyla eski sağlık bakanı Mesud Pezeşkiyan kazandı.

2013 ve 2021'de girdiği seçimlerden yenilgi ile ayrılan Pezeşkiyan, İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olurken, Pezeşkiyan'ın Türk kökenli olduğuna ilişkin spekülasyonlar gündem oldu.

Seçim kampanyası sırasındaki konuşmalarının bazılarını Kürtçe ve Türkçe yapması dikkat çeken kalp cerrahı Pezeşkiyan'ın, geçmişte yapılan bir röportajda "Türk müsünüz?" sorusunu yanıtladığı ortaya çıktı.