Meryem Uzerli'nin keşfedilme hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı

Almanya doğumlu oyuncu Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'a hayat vererek kariyerinde dev bir adım attı. Kısa sürede oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Uzerli, doğal güzelliği ve samimi tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ ekranların en beğenilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

"BU KADAR GÜZEL BİR KIZ GÖRMEDİM"

Usta oyuncu Hülya Duyar, Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında Meryem Uzerli'nin nasıl keşfedildiğini ilk kez anlattı.mn Duyar, Uzerli'yi ilk kez 17 yaşındayken tanıdığını belirterek şöyle konuştu, " Meryem'i tanıdığımda 17 yaşındaydı. O kadar güzeldi ki kendi kendime 'bu kadar güzel bir kız olamaz' diyordum."

HÜLYA DUYAR ANLATTI: "MERAL ABLA BANA HÜRREM'İ BUL DEDİ"

Hülya Duyar, Meryem Uzerli'nin "Hürrem Sultan" rolüne nasıl seçildiğini de anlattı, "Meral (Okay) abla bana bir gün 'Bana bir yabancı Hürrem bul' dedi. Benim aklıma hemen Meryem geldi. Onu önerdim ve seçtiler." Bu öneri, Uzerli'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Henüz Türkiye'de tanınmayan genç oyuncu, kısa sürede uluslararası bir yıldız haline geldi.