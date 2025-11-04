Haberler

Meryem Uzerli'nin keşfedilme hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı

Meryem Uzerli'nin keşfedilme hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle bir anda şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, hem güzelliği hem oyunculuğuyla kısa sürede milyonların sevgisini kazandı. Usta oyuncu Hülya Duyar, Uzerli'nin nasıl keşfedildiğini ilk kez anlatarak, "Meral Okay bana 'Hürrem'i bul' dedi, ben de Meryem'i önerdim," sözleriyle o dönemin bilinmeyen hikayesini gün yüzüne çıkardı.

  • Meryem Uzerli, Hülya Duyar tarafından 17 yaşındayken tanındı.
  • Hülya Duyar, Meral Okay'ın isteği üzerine Meryem Uzerli'yi Hürrem Sultan rolü için önerdi.
  • Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolüyle uluslararası bir yıldız haline geldi.

Almanya doğumlu oyuncu Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'a hayat vererek kariyerinde dev bir adım attı. Kısa sürede oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Uzerli, doğal güzelliği ve samimi tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ ekranların en beğenilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Meryem Uzerli'nin keşfedilme hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı

"BU KADAR GÜZEL BİR KIZ GÖRMEDİM"

Usta oyuncu Hülya Duyar, Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında Meryem Uzerli'nin nasıl keşfedildiğini ilk kez anlattı.mn Duyar, Uzerli'yi ilk kez 17 yaşındayken tanıdığını belirterek şöyle konuştu, " Meryem'i tanıdığımda 17 yaşındaydı. O kadar güzeldi ki kendi kendime 'bu kadar güzel bir kız olamaz' diyordum."

HÜLYA DUYAR ANLATTI: "MERAL ABLA BANA HÜRREM'İ BUL DEDİ"

Hülya Duyar, Meryem Uzerli'nin "Hürrem Sultan" rolüne nasıl seçildiğini de anlattı, "Meral (Okay) abla bana bir gün 'Bana bir yabancı Hürrem bul' dedi. Benim aklıma hemen Meryem geldi. Onu önerdim ve seçtiler." Bu öneri, Uzerli'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Henüz Türkiye'de tanınmayan genç oyuncu, kısa sürede uluslararası bir yıldız haline geldi.

