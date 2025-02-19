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Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı?

Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı?
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Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2015 yılında evlenmiş ve 2017'de boşanmıştı. Son günlerde, ikilinin yeniden bir araya geldiğine dair iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştığı öne sürüldü. Ancak, bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Daha önce de benzer söylentiler ortaya atılmış, ancak her iki taraf da bu iddiaları yalanlamıştı. Örneğin, 2023 yılında Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'un evinin sokağında görülmesi üzerine çıkan barışma haberlerine, Boluğur "Benim sokağımda başka bir kumral var" diyerek yanıt vermişti. Peki, Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı?

MERVE BOLUĞUR MURAT DALKILIÇ BARIŞTI MI?

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştığına dair resmi bir açıklama veya kanıt bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan iddialar, daha önceki söylentilere dayanmaktadır ve doğrulanmamıştır.

Merve Boluğur Murat Dalkılıç barıştı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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