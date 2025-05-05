2025 yılı itibarıyla sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, şimdilerde yeniden bir araya gelip gelmedikleriyle ilgili dikkat çekici iddialarla konuşuluyor. Peki, ünlü çiftin ilişkisi hakkında son durum ne? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu barıştı mı?

MERT RAMAZAN DEMİR VE AFRA SARAÇOĞLU BARIŞTI MI?

Şu an için Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Sosyal medya hesaplarında da birbirlerine dair bir paylaşımda bulunmayan ikilinin ilişkisi, belirsizliğini koruyor. Ancak hayranları, "Yalı Çapkını" dizisinin efsane çiftinin yeniden bir araya gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.