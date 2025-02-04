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Mersin Valisi kim oldu? Yeni Mersin Valisi Atilla Toros kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mersin Valisi kim oldu? Yeni Mersin Valisi Atilla Toros kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Mersin Valisi Atilla Toros oldu. Arama motorlarında ise Yeni Mersin Valisi Atilla Toros nereli, kaç yaşında? Mersin Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin iline yeni vali atandı. Yeni Mersin Valisi Atilla Toros ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Mersin Valisi Atilla Toros nereli, kaç yaşında? Mersin Valisi kim oldu?

VALİ ATAMASI YAPILDI
İşte kararname:

Mersin Valisi kim oldu? Yeni Mersin Valisi Atilla Toros kimdir, nereli, kaç yaşında?


MERSİN VALİSİATİLLA TOROS KİMDİR?

1969 yılında Tatvan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı. 1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam adaylığı sürecinden sonra;

1994-97 yılları arasında Kayseri/Özvatan Kaymakamı,

1997-99 yılları arasında Adıyaman/Sincik Kaymakamı,

1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.

2002 yılında Mülkiye Müfettişi olarak atandı. Bu görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Bu uzun süreçte atandığı geçici görevleri de oldu. 2003-2006 yılları arasında geçici görevle Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağı oluşturmak ve buna bağlı olarak kurulacak 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür olarak görevlendirildi. 09.03.2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.

Son olarak 14.07.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Atilla Toros Göç İdaresi Başkanlığına atandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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