Mersin otobüs kazası kaç ölü, yaralı var? Mersin otobüs kazası son durum ne?

Mersin'de yaşanan otobüs kazası sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığı merak konusu oldu. Mersin otobüs kazasının son durumu hakkında detaylı bilgiler bekleniyor. Arama motorlarında kazaya ilişkin detaylar sorgulatılıyor. Peki, Mersin otobüs kazası kaç ölü, yaralı var? Mersin otobüs kazası son durum ne? Detaylar haberimizde...

MERSİN OTOBÜS KAZASI SON DURUM NE?

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Vali Pehlivan, şunları kaydetti; "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

MERSİN OTOBÜS KAZASI KAÇ ÖLÜ, YARALI VAR?

Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.