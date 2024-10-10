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Mersin KYK yurdunda ne oldu? Tecavüz olayı ne?

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Mersin'deki bir KYK yurdunda tecavüz olayı yaşandı. Olayın detayları ve son gelişmeleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınması ve adaletin yerini bulması bekleniyor.

Mersin'deki bir KYK yurdunda yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddialara göre, bir kız öğrencinin zorla bir araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı öne sürülmüştü. Sosyal medya ve öğrenciler arasında hızla yayılan bu iddialar, büyük bir endişe yaratmış, öğrenciler arasında kaygıya sebep olmuştu. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan geldi. Vali Pehlivan, "Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunun açıkladı. Peki, Mersin KYK yurdunda ne oldu? Tecavüz olayı ne? Detaylar haberimizde...

MERSİN KYK YURDUNDA NE OLDU?

Mersin'deki KYK yurdu önünde iki kız öğrenciye yönelik bir tecavüz girişimi iddiası büyük yankı uyandırdı. İddiaların, öğrencilerin WhatsApp gruplarında yayılmasıyla birlikte, olay hızla duyuldu ve erkek yurtlarında kalan öğrencilerin de katılımıyla geniş çaplı bir protesto düzenlendi.

MERSİN TECAVÜZ OLAYI NE?

Olayın ardından tepki gösteren öğrenciler, "Susma, sustukça sıra sana gelecek" ve "Kadına kalkan eller kırılsın" gibi sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Türkiye'de son dönemde kadınlara yönelik şiddet vakaları artış gösterirken, Mersin'de yaşandığı iddia edilen bu olay da kamuoyunda büyük infial yarattı. Çok sayıda öğrenci, yaşanan duruma karşı sessiz kalmamak gerektiğini vurgulayarak, kadınların güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mersin KYK Kız Yurdu'nda, bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Mersin KYK yurdunda ne oldu? Tecavüz olayı ne?

Mersin KYK yurdunda ne oldu? Tecavüz olayı ne?
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