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Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı?

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Fenomen Meriç Keskin ve işletmeci sevgilisi Kemal Varhan'ın yollarını ayırdığı haberi, magazin dünyasında gündeme bomba gibi düştü. Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Meriç Keskin ayrılık kararıyla ilgili neler söyledi? İşte detaylar!

Uzun süredir birlikte olan ve ilişkileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı. Meriç Keskin, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Üç yılı aşkın süren ilişkilerinin neden sona erdiğini açıklayan fenomen, hayranlarına samimi bir mesaj verdi. Hayranlarının evlilik haberini beklediği çiftin ayrılık kararı, şaşkınlıkla karşılandı. Meriç Keskin, ''Bay Kemal ile kendi yollarımıza gitme kararı aldık'' diyerek ilişkilerinin artık sona erdiğini doğruladı. Peki, Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

MERİÇ KESKİN VE KEMAL VARHAN AYRILDI MI?

Meriç Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç yılı aşkın süredir devam eden ilişkisini bitirme kararını detaylı bir şekilde anlattı. Keskin, ayrılık kararının karşılıklı bir anlaşma olduğunu ve bu süreçte birbirlerini kırmadıklarını belirtti. "Biz eskisi kadar mutlu olmadığımızı fark ettik ve yollarımızı ayırmaya karar verdik," diyen Keskin, duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Çiftin ilişkileri, uzun süre boyunca magazin dünyasında büyük ilgi görmüş ve sık sık evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Meriç Keskin, yaptığı açıklamada, ayrılığın bir anlaşmazlık ya da tartışma nedeniyle olmadığını, aksine sade ve yalın bir şekilde artık birbirlerini eskisi kadar mutlu etmediklerini ifade etti.

Keskin, ayrılığın dostça bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı: "Birbirimizi hiç kırmadık, hiç üzmedik. Ortak çocuklarımız ve dostlarımız var. İkimizin de hakkında hayırlı olmasını diliyorum," sözleriyle ilişkiyi olgun bir şekilde noktaladıklarını belirtti. Çiftin ayrılığına rağmen dostluklarını sürdürdüklerine dair mesajları da dikkat çekti.

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