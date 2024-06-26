Meriç Aral ile Serkan Keskin ne zaman evleniyor? Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan ve aynı zamanda Sandık Kokusu'nda başrol oynayan Meriç Aral, 5 yıldır meslektaşı Serkan Keskin ile aşk yaşıyor. Meriç Aral ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

MERİÇ ARAL İLE SERKAN KESKİN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Konser öncesi Muhabir Online muhabiriyle sohbet eden Meriç Aral, "Düğün tarihimiz sürekli ertelenmiyor aslında. Bir noktada olacak ama tarih hala belirlenmedi. Eylül diye düşünüyoruz ama yoğun şekilde çalıştığımız için bir şekilde denk getiremiyoruz. Bunu organize etmek çok zor biz de doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evlilik teklifi alalı baya oldu bunu artık finalize etmemiz gerekiyor. İnsanlar birbirini sevince, saygı gösterince ilişki kendi ritmini buluyor. İki tarafın sınırlarını belirleyerek fedakarlık yapması gerekir" dedi.

Ünlü çift uzun zaman önce ailelerini tanıştırmış ve evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Yoğun iş tempoları bulunan çift, 3 kez düğün tarihini ertelemek zorunda kalmıştı.