Haberler

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercedes marka bir otomobilin TOGG'a arkadan çarptığı kazada, Mercedes'in ön kısmı ağır hasar alırken TOGG'un küçük bir hasarla kurtulduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar araçların dayanıklılığı üzerinden çok sayıda yorum yaptı.

Mercedes marka bir otomobil, yerli ve milli otomobil TOGG'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mercedes'in ön tarafında ağır hasar meydana gelirken, TOGG'un küçük çaplı hasarla kazayı atlattığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kazaya ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak gündem oldu. Paylaşımın ardından kullanıcılar araçların aldığı hasarı karşılaştırarak yorumlarda bulundu.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Beton etkisi yapmış", "Alman balonu pert olmuş", "Alışmışlar tabii Doğan'ı Şahin'i pert etmeye", "TOGG'un kalbi kırılmış sadece", "Kimse ölmedi ise ikisi de görevini yapmış demektir" gibi ifadeler öne çıktı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi