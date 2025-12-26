Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes marka bir otomobil, yerli ve milli otomobil TOGG'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mercedes'in ön tarafında ağır hasar meydana gelirken, TOGG'un küçük çaplı hasarla kazayı atlattığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kazaya ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak gündem oldu. Paylaşımın ardından kullanıcılar araçların aldığı hasarı karşılaştırarak yorumlarda bulundu.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Beton etkisi yapmış", "Alman balonu pert olmuş", "Alışmışlar tabii Doğan'ı Şahin'i pert etmeye", "TOGG'un kalbi kırılmış sadece", "Kimse ölmedi ise ikisi de görevini yapmış demektir" gibi ifadeler öne çıktı.