Gavs öldü mü, neden öldü? Menzil Şeyhi Abdülbaki Elhüseyni ölüm sebebi nedir?

Menzil Cemaati'nin lideri olan Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti. Kullanıcılar tarafından Abdülbaki Elhüseyni'nin ölüm sebebi araştırılmaktadır. Peki, Menzil Şeyhi Abdülbaki Elhüseyni ölüm sebebi nedir? Gavs öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Menzil Şeyhi'nin ölüm haberinin ardından neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Cemaat mensuplarının Gavs olarak adlandırdığı Abdülbaki Elhüseyni'nin ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Menzil Şeyhi Abdülbaki Elhüseyni ölüm sebebi nedir? Gavs öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

MENZİL ŞEYHİ ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 74 yaşındaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

MENZİL CEMAATİ NEDİR?

Menzil Cemaati, Nakşibendiye'ye bağlı olup Türkiye'deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardan biridir. Muhammed Raşit Erol (1930-1993) tarafından kurulmuştur. Bugün önderleri Abdulbaki Erol'dur. Adıyaman ilçelerinden Kahta ilçesinde olup cemaat Ankara ve İstanbul'da da mevcuttur. Türk siyasetçilerden ve Türkiye Cumhuriyeti eski devlet bakanlarından da Menzil Cemaati'ne mensup kişiler vardır. Menzil mensuplarının kurduğu Semerkand vakfı, turizm şirketleri, medya organları, vakıflar ve eğitim kurumları gibi farklı şirket ve yapılanmalar; cemaatin birincil ekonomik kaynağını oluşturmaktadır. Cemaatin merkezi Adıyaman ilidir. Menzil ismini de ortaya çıktığı Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden almaktadır.