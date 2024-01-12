Mentor ne demek? TDK anlamı: Mentor nedir, ne anlama gelir? Mentor mu, Mentör mü?

Mentor ne demek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mentor kelimesi özellikle iş hayatında sürekli karşımıza çıkıyor. Peki Mentor nedir, ne anlama gelir? Mentor mu, Mentör mü? İşte mentorlüğe dair bilmeniz gerekenler...

MENTOR NE DEMEK?

Mentor, daha az deneyimli kişilere destek, danışmanlık ve motivasyon sağlayan bireylerin sahip oldukları isimdir. Güvenilir bir danışman ya da rehber olarak da tanımlayabiliriz mentorları. Mentorlar, mentilerine yani girdikleri sektöre dair bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen az tecrübeli ya da tecrübesiz çalışanlara yardımcı olan kişilerdir.

MENTOR NE YAPAR?

Mentor, mentilerin kendilerini keşfetmelerini sağlar, tavsiye verir, bilgi ve deneyimlerini paylaşır. Bunları yaparken az baskı yapar, öğrenilmesi gereken bilgileri mentilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak bir tutum sergiler. İş hayhatında mentorluk süreci, işe yeni başlayanlara ya da yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere sıklıkla uygulanmaktadır. Mentor, çalışanın yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolay aşmasına destek olur ve yol gösterir.

Mentore neden ihtiyaç vardır?

Mentor, bir şirket hakkında sahip olduğu bilgileri kendisinden sonrakilere aktarır, onlarla uzun süreli ve eğitim odaklı bir iletişim kurmayı hedefler. Genç çalışanların sektöre ve kuruma daha iyi adapte olmaları, üstlerin rehberliğinde gerçekleşmelidir. Bu yüzden mentorlüğe birçok kurumsal şirket önem verir. Mentorlük, günümüzde hem kurumlara hem de bireylere artılar getirir.

Mentorler ne kazanır?

Mentorler, çalışanlara destek verirken iletişim becerilerini de geliştirir. Sahip oldukları bilgileri pekiştirme olanağına erişirler. Yeni neslin fikirlerinden yararlanırlar, böylelikle yenilikleri ıskalamazlar. Farklı fikirlerden yararlanmayı işlerinin bir parçası haline getirirler. Mentorler, öğretirken öğrendikleri için bu görev sadece çalışanlar için değil onlar için de oldukça faydalıdır.