Eğitim sektörü iş bırakma eyleminden etkilenebilecek alanlardan biri olacak. Bu nedenle "13 Ocak okullar tatil mi?" sorusu, veliler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Ancak, resmi açıklamalara göre, şu an için 13 Ocak'ta okulların tatil edileceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. İş bırakma eylemi olsa dahi, okulların açık olacağı ancak bazı derslerde aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor. Peki, Memurlar grev mi yapacak, hangi memurlar grevde?

13 OCAK MEMURLAR İŞ Mİ BIRAKACAK?.

Memur sendikaları, maaş zammı oranını yetersiz bulduklarını ve taleplerinin karşılanmadığını belirterek, 13 Ocak tarihinde meydanlarda bir araya gelerek eylem yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, eğitim sendikalarına üye öğretmenler de iş bırakma kararı aldı ve 13 Ocak'ta tam gün derslere girmeyeceklerini açıkladı.

13 OCAK HANGİ SENDİKALAR İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK?

• Eğitim-İş

• Eğitim- Sen

• Hürriyetçi Eğitim Sen

• Eğitim Gücü Sen

• Anadolu Eğitim Sen

• TÖB Sen