YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Memleket Partisi nerede belediye başkanlığı kazandı? Memleket Partisi'nin kazandığı ilk belediye başkanlığı hangi ilde?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi, kesin olmayan sonuçlara göre ilk belediyesini kazanmış oldu. Memleket Partisi nerede belediye başkanlığı kazandı? Memleket Partisi'nin kazandığı ilk belediye başkanlığı hangi ilde? İşte detaylar..

MEMLEKET PARTİSİ HANGİ İLDE BAŞKANLIK KAZANDI?

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Memleket Partisi'nin adayı Sami Eroğlu, yüzde 43,53 oy oranıyla birinci oldu.DSP adayı Yurtseven Bozdemir yüzde 28,24'le ikinci, CHP adayı Meral Çıtak yüzde 25,69'la üçüncü sırada yer aldı.

Memleket Partisi nerede belediye başkanlığı kazandı? Memleket Partisi'nin kazandığı ilk belediye başkanlığı hangi ilde?

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bahadın'da Memleket Kazandı. Bahadın'da Atatürkçüler kazandı. Bahadın'da 3. yolun temsilcileri kazandı. Bahadın'da Sami Eroğlu kazandı. Teşekkürler Bahadın."

Öte yandan Bahadın, aynı zamanda Memleket Partisi'nin kazandığı tek belediye oldu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Memleket Partisi Yozgat Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? Ali Babacan'ın partisinin sandık notu kaç? CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? 2024 yeni belediye başkanları kimler? 81 ilde belediye başkanlığı kazanan isimler hangileri? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları! AK Parti hangi illeri aldı, AK Parti kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? 2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? YRP hangi illeri aldı, Yeniden Refah kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Trabzon'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Trabzon Yerel Seçim sonuçları! MHP hangi illeri aldı, MHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? TRANSFERDE SON DURUM! Real Madrid'den ayrılabilir Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta? Seçim sonuçları sonrası dolar ne olur? DOLAR YORUM! Seçimden sonra kur seviyesi beklentisi! 2024 yerel seçime katılım oranı kaç oldu? 2024 seçiminde kaç kişi oy kullandı? Rüyada kovalanmak ne demek, ne anlama gelir? Rüyada biri tarafından kovalanmak, köpek tarafından kovalanmak, rüyada kaçmak nedir? Rüyada düşmek, yüksekten düşmek, rüyada yüzüstü düşmek, rüyada sırtüstü düşmek nedir? Rüyada yüksekten düşmekten kurtulmak ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title