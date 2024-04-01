Memleket Partisi nerede belediye başkanlığı kazandı? Memleket Partisi'nin kazandığı ilk belediye başkanlığı hangi ilde?

31 Mart yerel seçimlerinde, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi, kesin olmayan sonuçlara göre ilk belediyesini kazanmış oldu. Memleket Partisi nerede belediye başkanlığı kazandı? Memleket Partisi'nin kazandığı ilk belediye başkanlığı hangi ilde? İşte detaylar..

MEMLEKET PARTİSİ HANGİ İLDE BAŞKANLIK KAZANDI?

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Memleket Partisi'nin adayı Sami Eroğlu, yüzde 43,53 oy oranıyla birinci oldu.DSP adayı Yurtseven Bozdemir yüzde 28,24'le ikinci, CHP adayı Meral Çıtak yüzde 25,69'la üçüncü sırada yer aldı.

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bahadın'da Memleket Kazandı. Bahadın'da Atatürkçüler kazandı. Bahadın'da 3. yolun temsilcileri kazandı. Bahadın'da Sami Eroğlu kazandı. Teşekkürler Bahadın."

Öte yandan Bahadın, aynı zamanda Memleket Partisi'nin kazandığı tek belediye oldu.