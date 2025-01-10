Yeni sezonun jüri koltuğunda yer alacak isimler resmen açıklandı. O Ses Türkiye izleyicileri Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise dışında kimin jüri olacağını araştırıyor. Birçok kişi, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Melike Şahin'in yer alıp almayacağını merak ediyor. Hadise ve Melike Şahin'in birlikte jüri koltuğunda yer alacak olması, izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı. Peki, Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi olacak? Detaylar haberimizde...

MELİKE ŞAHİN O SES TÜRKİYE JÜRİSİ Mİ OLACAK?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yarışmanın 25 Ocak 2025'te ekrana döneceğini duyurmuştu. Yeni sezonun jüri koltuğunda yer alacak isimler de resmen açıklandı: Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve bu yıl ilk kez jüri üyeliği yapacak olan Melike Şahin. Bu duyuru, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer alacak isimler Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise olacak.