Melek Mızrak Subaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı ve biyografisi!

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak ediliyor. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Melek Mızrak Subaşı geliyor. Peki, Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli, mesleği ne, hangi belediyede çalışıyor, evli mi, kaç yaşında, hangi partiden? Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

1988 yılında Bulgaristan'da doğdu.

İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı.

Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor.

Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.